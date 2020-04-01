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01 апреля,
2020
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Новости

СМИ: в Томской области на жителя приходится 0,02 целой медицинской маски

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В аптеках российских регионов нет медицинских масок за исключением Московской области. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Росздравнадзор. 

СМИ: в Томской области на жителя приходится 0,02 целой медицинской маски

По данным Росздравнадзора на 30 марта, общее число медицинских масок в российских аптеках – 1 273 862 штук, или примерно 1 маска на каждые 140 граждан РФ. В трех регионах РФ — Еврейской АО, Бурятии и Хакасии — по отчетности вообще нет никаких средств защиты в продаже. В 28 регионах нет по той же отчетности ничего, кроме антисептиков. 


«Во всех организациях здравоохранения по состоянию на 30 марта было 64 млн медицинских масок, 747 тыс. респираторов и 592,5 тыс. костюмов биологической защиты. За день до этого масок было 77,9 млн: за вчерашний день запасы медицинских масок сократились там на 17,1%, респираторов — на 4%, костюмов биозащиты — на 18,3%», — приводит цифры «Коммерсант».


При этом в тексте также отмечает, что Томская область один из немногих регионов, где достаточный запас лекарств, которым проходит лечение при коронавирусной инфекции. Это три специфических препарата (рибавиринлопинавир+ритонбета-интерферон), которые зачастую не продаются в аптеках.


Ранее сообщалось, что с начала года цена на медицинские маски выросла в аптеках Томской области: с 1,5-3 рублей до 9 рублей за штуку. При этом во многих аптеках медицинских масок нет. В Томской области больше десяти предприятий стали шить многоразовые маски. Власти региона прогнозировали, что первая партия появятся в продаже уже на этой неделе.


 Президент РФ заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты  и маски, нужно отбирать лицензии, а правительство ограничило вывоз из страны ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты до июня 2020 года.


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