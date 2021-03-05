СМИ: В России резко выросли цены на авиабилеты

В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных для посещения зарубежных стран, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по поиску авиабилетов. Так, в марте граждане тратят на билеты за границу в среднем на 40% больше, чем в 2019 году, и на 55% больше, чем в 2020-м.

Так, согласно данным Biletix и Aviasales, стоимость забронированного перелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. рублей, что на 39,5% больше, чем за тот же период 2019 года.





В частности, средняя цена билета в ОАЭ составляет 23,7 тыс. рублей (в 2019 году средняя стоимость была 12,3 тыс. рублей), а цены на полеты в Грузию выросли почти в 2,5 раза — с 6,5 тыс. рублей в марте 2019 года до 15,7 тыс. рублей уже сегодня. Билеты на Мальдивы и в Египет также поднялись в цене на 36% и 29% соответственно.





«Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.





Вместе с тем спрос на внутренние перелеты продолжает расти. По расчетам сервиса Aviasales, стоимость забронированного перелета на март внутри России в одну сторону составляет 4,83 тыс. рублей — почти такая же цена была в 2019 году (4,89 тыс. рублей). При этом по популярным направлениям за два года стоимость на полеты выросла: перелет в одну сторону в Сочи в марте стоит 5,2 тыс. рублей — это на 8% дороже, чем весной 2019 года. Билет из Москвы в Симферополь и обратно также подорожал на 13,2%.