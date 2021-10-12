СМИ: в России предлагают лишать пожизненно водительских прав за пьяное вождение

По данным Хуснулина, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал вице-премьер. Он уточнил, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в не связанных с алкоголем ДТП. «Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает», — пояснил вице-премьер.

МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колесного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. Кроме того поручено проработать обязательную постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвую езду. А также возможность пожизненного лишения прав для оказавшихся повторно за рулем в нетрезвом виде.