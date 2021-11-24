СМИ: в ряде регионов складывается дефицит лекарств от гриппа и ОРВИ

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците лекарств от COVID-19, гриппа и простуды в аптеках. Об этом сообщает газета «Ъ».

В частности, перебои с поставками ряда препаратов уже начались в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях. Там сложно приобрети рекомендованные Минздравом для лечения коронавируса препараты (фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан). На фоне этого за последние три месяца цены на популярные лекарства выросли на 5-10 процентов.

По словам председателя ОПИ Олега Павлова, нехватка лекарств «подогревает цены». Ситуация усугубляется тем, что 80% аптек, по его словам, свободно продают рецептурные препараты. В письме ОПИ просит Росздравнадзор принять меры по пресечению ситуации. В свою очередь, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что за январь-сентябрь этого года цены на лекарства в РФ выросли на 7,1 процента. Он также допускает, что в будущем может ощущаться дефицит препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цена на которые не меняется.

«Их производство становится малорентабельным», — отметил он.