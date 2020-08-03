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03 августа,
2020
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СМИ: уволенный с поста руководителя облздрава Холопов стал главврачом роддома №4

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Бывший глава департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов возглавил роддом № 4. Об этом сообщает ряд томских СМИ.

СМИ: уволенный с поста руководителя облздрава Холопов стал главврачом роддома №4

Отмечается со ссылкой на сотрудников роддома № 4, что Александр Холопов занял пост главного врача с сегодняшнего дня, 3 августа. Согласно сайту, с марта 2020 года обязанности главного врача исполняла Галина Крюковская.


Напомним, что Александр Холопов с 2014 года был руководителем областного департамента здравоохранения. В 2020 году губернатор Сергей Жвачкин освободил Холопова от должности после скандала с фотографиями черных мешков, сделанных в отделении томского морга.


Тогда Сергей Жвачкин сказал, что «решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое». Свое увольнение с поста главы томского облздрава Александр Холопов никак не прокомментировал.

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