СМИ: уволенный с поста руководителя облздрава Холопов стал главврачом роддома №4

Отмечается со ссылкой на сотрудников роддома № 4, что Александр Холопов занял пост главного врача с сегодняшнего дня, 3 августа. Согласно сайту, с марта 2020 года обязанности главного врача исполняла Галина Крюковская.





Напомним, что Александр Холопов с 2014 года был руководителем областного департамента здравоохранения. В 2020 году губернатор Сергей Жвачкин освободил Холопова от должности после скандала с фотографиями черных мешков, сделанных в отделении томского морга.





Тогда Сергей Жвачкин сказал, что «решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое». Свое увольнение с поста главы томского облздрава Александр Холопов никак не прокомментировал.