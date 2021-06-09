СМИ: Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги»

На портале Госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать социальные выплаты от государства, рассказали «Известиям» в Минтруде.





Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Однако это касается не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.





Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали «Известиям» источники на финансовом рынке. Для кредитных организаций это дополнительный способ по привлечению новых клиентов.





Как пишет газета, речь идет о мерах господдержки, связанных с наступлением жизненных событий, например, рождением ребенка или достижением пенсионного возраста. Подчеркивается, что для получения таких выплат не потребуется подавать отдельных заявлений.