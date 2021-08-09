СМИ: россияне начали экономить на похоронных услугах

Выручка ритуальных агентств за 2020 год увеличилась всего на 9 процентов, следует из данных Росстата. При этом смертность в России выросла на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом. Снижение выручки ритуальных служб обусловлено сокращением расходов на погребение, сообщает «Коммерсантъ».

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей», — говорит глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

По его словам, экономят и на дополнительных услугах.

«От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — добавляет эксперт.

При этом, он подчеркивает, что официальные данные Росстата не всегда точно отражают происходящее, поскольку значительный объем рынка находится в серой зоне. По его словам, около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.