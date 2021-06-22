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Главная Новости СМИ: россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор
Новости

СМИ: россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Правительство поддержало идею ввести специальное наказание для тех, кто выбрасывает мусор из машины. Размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта. Законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор подготовила Мосгордума совместно с Мособлдумой, сообщила «Российская газета». Ловить нарушителей предложили с помощью фотоловушек и камер.

«Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», — говорил председатель Мособлдумы Алексей Шапошников.

Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от одной до двух тысяч рублей. В случае принятия закона штрафы для граждан вырастут до 10—15 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, они составят от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.
 
В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.
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