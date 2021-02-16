СМИ: Производители просят повысить цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает «Коммерсант».
Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.
Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артем Кудимов добавляет, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году,— в том числе из-за увеличения себестоимости. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— настаивает переработчик мяса.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев указывает, что в опте, действительно, наблюдается дисбаланс: в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечают, что сейчас повышаются расходы на другую продукцию — специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство, отмечает эксперт. Кроме того, добавляет он, многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок.
Минсельхоз, в свою очередь, сообщил, что в начале года цены на свинину и мясо птицы снизились из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет. Обращения мясопереработчиков министерство пока не получило.