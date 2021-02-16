СМИ: Производители просят повысить цены на колбасу

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает « Коммерсант» .

Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.







Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артем Кудимов добавляет, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году,— в том числе из-за увеличения себестоимости. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— настаивает переработчик мяса.







Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев указывает, что в опте, действительно, наблюдается дисбаланс: в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечают, что сейчас повышаются расходы на другую продукцию — специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.





Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. руб. за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство, отмечает эксперт. Кроме того, добавляет он, многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок.





Минсельхоз, в свою очередь, сообщил, что в начале года цены на свинину и мясо птицы снизились из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет. Обращения мясопереработчиков министерство пока не получило.

