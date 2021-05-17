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17 мая,
2021
Новости

СМИ: Правительство планирует расширить применение маткапитала

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает расширить возможности применения материнского капитала, сообщили источники газеты «Известия».


По ее мнению, нужно разрешить оплачивать сертификатом образовательные услуги со стороны индивидуальных предпринимателей, а также строительство жилья после рождения ребенка (сейчас это возможно при достижении ребенком трехлетнего возраста).


Голикова поручила Минтруду подготовить законопроект с нововведениями. Минтруд сообщил изданию, что пока не получал соответствующих поручений.


Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при рождении первого. Сейчас его размер составляет 484 тыс. рублей за первого и 638 тыс. за второго ребенка. Деньги можно направить на образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

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