СМИ: Правительство планирует расширить применение маткапитала

Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает расширить возможности применения материнского капитала, сообщили источники газеты «Известия».





По ее мнению, нужно разрешить оплачивать сертификатом образовательные услуги со стороны индивидуальных предпринимателей, а также строительство жилья после рождения ребенка (сейчас это возможно при достижении ребенком трехлетнего возраста).





Голикова поручила Минтруду подготовить законопроект с нововведениями. Минтруд сообщил изданию, что пока не получал соответствующих поручений.





Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при рождении первого. Сейчас его размер составляет 484 тыс. рублей за первого и 638 тыс. за второго ребенка. Деньги можно направить на образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.