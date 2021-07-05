СМИ: правительство обсуждает повышение налогов и акцизов на 400 млрд рублей

В правительстве обсуждается концепция «донастройки» системы налогообложения, которая должна принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов в год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и на другие источники.

В частности, предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых — это может принести государству более 100 миллиардов в год. Кроме того, возможно расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что добавит в бюджет еще около 90 миллиардов.

Также может быть скорректирована система уплаты акцизов. Это принесет около 100 миллиардов рублей. На такую же сумму бюджет может пополниться в результате донастройки налогообложения состоятельных лиц.

По словам источников «Ведомостей», концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии принято не было. Ключевой момент, по словам одного из собеседников, что войдет в протокол. Более детализированные проектировки будут производиться в зависимости от того, какие поручения сформирует правительство, уточнил источник. Далеко не факт, что дело дойдет до реального повышения налогов, по крайней мере по всем четырем направлениям, подчеркнул собеседник. Более того, вряд ли оно будет односторонним – с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде, резюмировал он.