СМИ: Пассажир рейса Москва — Томск из-за просьбы надеть маску угрожал взорвать самолет

Пассажир рейса Москва — Томск угрожал взорвать самолет из-за просьбы надеть маску, сообщают РИА Новости.





Инцидент произошел в ночь на среду, 31 марта, в аэропорту Шереметьево. По информации источника в правоохранительных органах, на которого ссылается издание, на борту самолета «Аэрофлота» пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.





Пассажира задержали силовики. Пассажиров рейса перенаправили на другое воздушное судно, а багаж дополнительно проверили.





Данный инцидент повлиял на прибытие рейса. По расписанию самолет должен был приземлиться в Томске в 07:20, но прибыл на полтора часа позже — в 08:54.