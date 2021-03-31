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31 марта,
2021
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СМИ: Пассажир рейса Москва — Томск из-за просьбы надеть маску угрожал взорвать самолет

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пассажир рейса Москва — Томск угрожал взорвать самолет из-за просьбы надеть маску, сообщают РИА Новости


Инцидент произошел в ночь на среду, 31 марта, в аэропорту Шереметьево. По информации источника в правоохранительных органах, на которого ссылается издание, на борту самолета «Аэрофлота» пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.


Пассажира задержали силовики. Пассажиров рейса перенаправили на другое воздушное судно, а багаж дополнительно проверили.


Данный инцидент повлиял на прибытие рейса. По расписанию самолет должен был приземлиться в Томске в 07:20, но прибыл на полтора часа позже — в 08:54.

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