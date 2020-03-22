СМИ: около 3 млн предпринимателей могут разориться из-за коронавируса

Около трех миллионов российских предпринимателей могут разориться, если пандемия коронавируса затянется, считают в Торгово-промышленной палате (ТПП). Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента ТПП Елену Дыбову. По ее мнению, работу в России могут потерять 8,6 миллиона человек.

Каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при уменьшении спроса сможет продержаться на плаву еще один квартал

Почти три миллиона российских предпринимателей из-за распространения коронавируса могут прекратить свою деятельность.



«Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — сообщила президент ТПП Елена Дыбова.



Она отметила, что в настоящее время важно сохранить основную часть бизнеса. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет, передает издание. По словам Елены Дыбовой, часть коммерсантов взяли кредиты по льготной программе и существует риск, что они не смогут вернуть деньги.





Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 280 тысяч человек, более 11 тысяч человек погибли. Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 254. В Томской области подтвердился первый случай коронавируса. В регионе ввели режим повышенной готовности. По данным обладминистрации, в 3-й горбольнице Томска находятся 12 пациентов, один с подтвержденным диагнозом, десять человек с отрицательными результатами, у одного — пробы в работе. В Северске четыре пациента: один с отрицательным диагнозом, у остальных результаты еще не готовы.







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