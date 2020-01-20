СМИ: маткапитал за первенца в России начнут выдавать с марта 2020 года

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года. Об этом «Известиям» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.



По ее словам, в действующее законодательство и, в частности, Бюджетный кодекс внесут соответствующие изменения. Она отметила, что Госдума будет рассматривать поправки «максимально быстро».





Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил, что основную подготовительную работу уже завершили.





Во время ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 31 декабря 2026 года. С 2020 года выплату в 466 616 рублей россияне получат уже при рождении первенца. Сумма маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.





По словам Владимира Путина, власти продлят программу маткапитала минимум до конца 2026 года.