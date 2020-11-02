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02 ноября,
2020
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СМИ: губернатор Иркутской области попал в реанимацию из-за ковида

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Иркутское издание «Альтаир» сообщило о том, что главу региона Игоря Кобзева, ранее госпитализированного с коронавирусом, перевели в реанимацию. В правительстве региона эту информацию опровергают.

СМИ: губернатор Иркутской области попал в реанимацию из-за ковида

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Тайге.инфо», что врачи «перестраховываются, и Игорь Кобзев действительно в реанимации. РЕН-ТВ также сообщает, что губернатор в тяжелом состоянии и четыре дня находится на ИВЛ.

Однако в пресс-службе правительства Иркутской области утверждают, что Игорь Кобзев находится в обычной больничной палате. «Да, он в больнице, но не в реанимации. Он болеет с прошлой среды», — цитируют «РИА Новости» пресс-секретаря губернатора.

Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусом 27 октября. Ранее чиновник сообщал, что чувствовал себя отлично и намеревался работать дистанционно.


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