СМИ: губернатор Иркутской области попал в реанимацию из-за ковида

Иркутское издание «Альтаир» сообщило о том, что главу региона Игоря Кобзева, ранее госпитализированного с коронавирусом, перевели в реанимацию. В правительстве региона эту информацию опровергают.

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Тайге.инфо», что врачи «перестраховываются, и Игорь Кобзев действительно в реанимации. РЕН-ТВ также сообщает, что губернатор в тяжелом состоянии и четыре дня находится на ИВЛ.





Однако в пресс-службе правительства Иркутской области утверждают, что Игорь Кобзев находится в обычной больничной палате. «Да, он в больнице, но не в реанимации. Он болеет с прошлой среды», — цитируют «РИА Новости» пресс-секретаря губернатора.





Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусом 27 октября. Ранее чиновник сообщал, что чувствовал себя отлично и намеревался работать дистанционно.





ПОДДЕРЖИ ТВ2