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20 ноября,
2020
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СМИ: два сибирских губернатора могут досрочно уйти со своих постов

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Губернаторы двух регионов СФО могут лишиться своих постов до выборов в Госдуму осенью 2021 года, сообщает со ссылкой на источники в аппарате правительства газета «Коммерсант». Ранее досрочную отставку пророчили и главе Томской области Сергею Жвачкину.

СМИ: два сибирских губернатора могут досрочно уйти со своих постов

Покинуть кресло губернатора может глава Красноярского края Александр Усс, полномочия которого истекают в 2023 году. «Против господина Усса выступает ГМК «Норникель», но губернатор пользуется поддержкой главы Минобороны Сергея Шойгу», – цитирует источник «Ъ».

Еще один кандидат на досрочное снятие – губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Источники «Ъ» связывают это с неблагополучной эпидситуацией в регионе, в то же время отмечая, что «единороссам будет выгодно, если коммунист будет вызывать все больше негативных эмоций избирателей», поэтому Коновалов может сохранить свой пост. 

Напомним, в августе этого года агентство URA.RU со ссылкой на источник в правительстве публиковало список четырех российских губернаторов, которые осенью уйдут в отставку. В список предполагаемых отставников попали Александр Усс и Сергей Жвачкин.


«Регион (Томская область ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %), — отметил по этому поводу политолог Александр Асафов. — Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки».

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