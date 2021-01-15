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15 января,
2021
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СМИ: цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В России цены на сотовую связь могут вырасти на 15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.

По словам руководителя агентства Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, сервисы на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.

Сергей Половников отметил, что коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500-900 рублей.


В отчете Content-Review говорится, что прогнозируемое повышение тарифов на 15-16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов.

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