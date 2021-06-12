Смертность в Томской области превысила рождаемость

Томскстат собрал данные по рождаемости и смертности в Томской области. Из них следует, что с января по апрель 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество родившихся стало меньше, а число умерших выросло.





«За январь-апрель 2021 года в области родились 3029 детей, что меньше, чем за январь-апрель 2020 года на 102 ребенка (за январь-апрель 2020 года – 3131. Число умерших за январь-апрель 2021 года составило 4977 человек и увеличилось на 791 человека по сравнению с 2020 года (за январь-апрель 2020 г. – 4186)», — сообщили в Томскстате.





Таким образом естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 1948 человек, за тот же период 2020 года естественная убыль составляла 1055 человек. По данным за январь-апрель 2021 года, коэффициент рождаемости в Томской области — 8,6, по России – 9,3. «Со смертностью ситуация более благополучная, коэффициент смертности в Томской области – 14,2, по России – 15,7», — отметили статисты.





В целом за последние 29 лет численность населения в Томской области уменьшилась. Так, 1 января 2021 года численность населения была 1070,3 млн человек, на 1 января 1992 года в регионе жили больше на 8, 3 тысяч человек — 1078,6 тыс. человек.





В Томскстате отметили, что в январе - апреле 2021 года жители Томской области больше женились, чем разводились. Хотя по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных разводов выросло.





«Зарегистрировано 1553 брака, за январь-апрель 2020 года – 1496 браков. Число зарегистрированных разводов за январь-апрель 2021 года –1455, в 2020 года – 1089», — говорится в сообщении.

