Смертность от ковида в ноябре в Томской области установила антирекорд

Росстат опубликовал информацию о смертности от ковида в ноябре. По данным статистиков, в ноябре в России была зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с начала пандемии.

Согласно данным ведомства, в ноябре 2021 года в России от ковида умерли 87 527 человек. У 80 126 умерших заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. У 1477 пациента оно вызвало осложнения, ускорившие смерть. У 5924 человек ковид был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти.

В Томской области от коронавируса умерли 489 человек. Еще у 200 человек ковид не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 104 случаях на наступление смерти не повлиял.

Оперштаб, при этом, сообщал о 37 случаях смерти от коронавируса за месяц. Подобные расхождения, по данным властей объясняются тем, что в ежедневную статистику федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвердил ПЦР-тест. В статистику Росстата же попадают и случаи, в которых коронавирус определили посмертно (по результатам вскрытия) как основную или сопутствующую причину смерти.