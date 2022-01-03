Смертность от ковида в ноябре в Томской области установила антирекорд

Росстат опубликовал информацию о смертности от ковида в ноябре. По данным статистиков, в ноябре в России была зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с начала пандемии.
Согласно данным ведомства, в ноябре 2021 года в России от ковида умерли 87 527 человек. У 80 126 умерших заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. У 1477 пациента оно вызвало осложнения, ускорившие смерть. У 5924 человек ковид был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти.
В Томской области от коронавируса умерли 489 человек. Еще у 200 человек ковид не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 104 случаях на наступление смерти не повлиял.
Оперштаб, при этом, сообщал о 37 случаях смерти от коронавируса за месяц. Подобные расхождения, по данным властей объясняются тем, что в ежедневную статистику федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвердил ПЦР-тест. В статистику Росстата же попадают и случаи, в которых коронавирус определили посмертно (по результатам вскрытия) как основную или сопутствующую причину смерти.
Добавим, что на ноябрь пришелся пик четвертой волны коронавируса, вызванной штаммом дельта. В стране были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели QR-коды.
При этом Томская область стала регионом, в котором режим нерабочих дней был продлен распоряжением губернатора. Региональный оперштаб позднее сообщал, что данная мера помогла сдержать темпы роста заболевших.
По данным на 2 января, в Томской области ковидом заболели 62 144 человека (не считая свыше 17 тысяч заболевших ковидом в Северске). Выздоровели на сегодняшний день в Томской области 49 955 человек (+ 16 тысяч в Северске).
Оперштаб сообщает, что от ковида с начала пандемии в Томской области скончались 675 человек. Если сложить данные Росстата, то с начала пандемии ковид стал причиной смерти 2485 человек. Еще в 1451 случае он был сопутствующим заболеванием.