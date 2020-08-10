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10 августа,
2020
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Новости

Смертность от COVID-19 за июнь в Томской области занижена в 4 раза

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Власти Томской области занизили июньскую статистику по смертности от коронавируса в регионе минимум в 4 раза, пишет Тайга.инфо со ссылкой на данные Росстата. По данным ведомства, в Томской области коронавирус стал основной причиной смерти 11 человек, в то время как оперативный штаб сообщил о трех смертях от COVID-19 за июнь.

Смертность от COVID-19 за июнь в Томской области занижена в 4 раза
Фото: Росстат

Как отмечает Росстат, еще у 11 человек коронавирус являлся сопутствующей болезнью, а у одного «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений». Таким образом, в июне умерли 23 человека с подтвержденным COVID-19. 


Администрация Томской области не смогла оперативно прокомментировать различия в данных Росстата и областного оперштаба, пообещав ТВ2 дать комментарий в конце этой недели.


Всего, по данным оперштаба, в Томской области выявлено 4626 случаев заболевания COVID-19, 3218 выздоровели, 45 умерли. На данный момент режим ограничений в области продлен до 31 августа, при этом открыты летние веранды кафе, спортивные учреждения и библиотеки. С 17 августа в обычном режиме должны заработать детские сады.

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