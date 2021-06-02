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02 июня,
2021
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Служебная собака по кличке Акбар помогла полицейским найти наркодилера

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Полицейская собака Акбар помогла найти в квартире подозреваемого в сбыте наркотиков более 100 доз. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Служебная собака по кличке Акбар помогла полицейским найти наркодилера

Полицейские задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств 46-летнего томича, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.  В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли более семи грамм наркотика, который томич хотел продать.


Следователь принял решение провести обыск по месту жительства подозреваемого и использовать для этого служебную собаку.


«На место обыска незамедлительно прибыли младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Томской области старший прапорщик полиции Максим Тимонин со служебно-розыскной собакой по кличке Акбар. Четвероногий помощник уверенно взял след и привел стражей правопорядка к месту хранения запрещенных наркотических средств. В указанном Акбаром месте правоохранители обнаружили более 100 разовых доз наркотического средства растительного происхождения, принадлежащих подозреваемому», — говорится в сообщении.


В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ. В ведомстве отметили, что Акбар служит в полиции с апреля 2019 года. Собака неоднократно способствовала раскрытию тяжких преступлений на территории региона.

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