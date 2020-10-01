Слепой томич с напарником покорили пятитысячник Казбек в Грузии

Парапутешественник Дмитрий Богданов в связке с членом томского отделения РГО Иоанном Чечневым взошли на высочайшую вершину Грузии — гору Казбек (5033 м), сообщает пресс-служба томского отделения РГО.

Дмитрию сейчас 27 лет. Семь лет назад он попал в автокатастрофу, после которой врачи поставили ему диагноз «увеит», и он остался без зрения.





На этом восхождении команда шла по самому сложному маршруту с северной стороны вершины.





«Было 2 опасных случая – сильный камнепад, который краем задел Диму, и был его срыв со скального маршрута. Все были на страховке, поэтому всё прошло безопасно», — прокомментировал Иоанн.