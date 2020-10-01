Слепой томич с напарником покорили пятитысячник Казбек в Грузии

Парапутешественник Дмитрий Богданов в связке с членом томского отделения РГО Иоанном Чечневым взошли на высочайшую вершину Грузии — гору Казбек (5033 м), сообщает пресс-служба томского отделения РГО.
Фото: томское отделение РГО
Дмитрию сейчас 27 лет. Семь лет назад он попал в автокатастрофу, после которой врачи поставили ему диагноз «увеит», и он остался без зрения.
На этом восхождении команда шла по самому сложному маршруту с северной стороны вершины.
«Было 2 опасных случая – сильный камнепад, который краем задел Диму, и был его срыв со скального маршрута. Все были на страховке, поэтому всё прошло безопасно», — прокомментировал Иоанн.
Фото: томское отделение РГО
Фото: томское отделение РГО
Он добавил, что маршрут для Дмитрия был в несколько раз сложнее , чем восхождение на Эльбрус, потому что Казбек автономен, там нет дорог, а вещи нужно забрасывать до штурмового лагеря на своих плечах.
Теперь в планах у спортсмена подготовка к следующему восхождению – на вершину Таджикистана пик Ленина (высота 7134 метра), а после подъем на Эверест.
В РГО отмечают, что восхождение прошло в рамках проекта «7 открыток мира». Его идея заключается в покорении гор Косцюшко, Массив Винсон, Эльбрус, Килиманджаро, Денали, Аконкагуа и Эверест незрячими людьми, чтобы сделать на каждой вершине фотографии-открытки. После открытки будут продавать, а средства пойдут на строительство международного высокогорного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
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