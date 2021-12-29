Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Слепила Сакалова из ваты и клея». ТВ2 наградило участников конкурса «Нарядим елку вместе»
Новости

«Слепила Сакалова из ваты и клея». ТВ2 наградило участников конкурса «Нарядим елку вместе»

ТВ2 ТВ2

Более полусотни томичей и томичек стали призерами самого творческого конкурса ТВ2 «Нарядим елку вместе». За четыре декабрьские недели на редакционной елке прописались 128 сказочных и не очень персонажей. Авторам самых креативных поделок накануне вручили призы — от редакции и партнеров.

Приз зрительских симпатий вместе с фитнес-часами от главного спонсора конкурса — газированной воды «Диво» — торжественно вручили Милане Лимаевой. Ее поделка набрала более 1600 голосов в онлайн-голосовании. Мама с дочкой говорят, что не ожидали от друзей и родственников такой массовой поддержки — голосовали знакомые даже из других городов.

«Чтобы сделать домик, мы сначала обстругали шишку, прокрутили, а потом я сидела и приклеивала кусочки на крышу, — говорит Милана. — Наматывала нитку на втулку от туалетной бумаги и вырезала окошко».

«Спасибо, что проводите такие конкурсы, в которых участвуют и дети, и родители, — говорит мама Миланы. — Это развивает интеллект и любовь к творчеству».
Фото: 
Автор: 
-
-

Гран-при в виде планшета Samsung Galaxy достался семье Алексеевых. Для них участие в нынешнем конкурсе — четвертое по счету.

«Благодаря вашему конкурсу мы открыли для себя такой материал как джут, — говорит мама Полина. — Мастерили композицию две недели. Сначала родился Ежик. Старший сын сказал — это младшему пусть будет, а мне сделаете? Пришлось делать Волка. Ну, а потом и для папы мама игрушку сделала. Получилась вот такая компания. Страсть к рукоделию у меня с детства — сейчас, например, пока сижу в декрете, подвесные кресла плету».

Всего на два голоса в редакционном голосовании за лучшую поделку от лидеров отстала работа семьи Петлиных — «Новогодний беспредел». В качестве одного из персонажей в эту композицию Петлины интегрировали нашего главреда Виктора Мучника. Чем очень его удивили: «На елке я еще не висел :) ».

«Идея пришла еще в прошлом году, — говорит мама Любовь Петлина. — Мы в прошлых двух конкурсах с валенками участвовали (Ворона-Дед Мороз и Бык-летчик). Летом собирали маленькие пенечки для поделки. И вот что получилось».

Получатель еще одного спецприза от редакции — Наталья Гутман, по словам мамы, специалист по созданию праздничного настроения: «Старается развеселить нашу скромную серую жизнь. И у нее всегда это получается».

Фото: 
Автор: 
-
-
-

Один из спецпризов от мэрии Томска — бриллиантовая мозаика — достался Анастасии Лазуткиной. Второй год подряд она привносит свет в наш редакционный конкурс: в прошлом году с помощью самодельного фонарика, в этом — посредством звезды.

Фото: 
Автор: 
-
-
-

«Главная идея второй год — создать уют, — говорит Анастасия. — Чтобы поделка несла теплоту. Использовали самые простые материалы — картон из магазинной коробки, гирлянда самая простенькая. Идея была мамина. Она же помогала».

«Я не электрик, работаю в сфере образования, — говорит мама Анастасии Лариса Лазуткина. — Идею подглядела у коллег на работе. За год додумали. Гирлянду клеили на горячий пистолет. Без травм не обошлось — раскаленным клеем на себя капнула. Так что доделывала дочь».
Фото: 
Автор: 
-
-

Еще один приз от мэрии — конструктор — ее представитель Сергей Никифоров вручил Максиму Макаиде. За часы хэнд-мейд.

«Уже несколько лет нас родственники уговаривали поучаствовать в вашем конкурсе, — говорит мама Максима Евгения Макаида. — У нас дома елки всегда рукодельные — одна моя, другая Максима. В этом году елка сына украшена пряниками и сушеными апельсинами».
Фото: 
Автор: 
-
-

Сладкий спецприз от ТДСК достался Ксении Шебалковой — за безукоризненную конструкцию дома. Инженерными решениями занималась мама — стоматолог с художественным образованием.

«Мы слишком много мороженого съели, — говорит Анна Шебалкова. — Накопилось много палочек от «Забавы» — целую большую банку набрали. Я по ночам думала, что можно из них сделать. Придумала. Самое сложное было — крышу смастерить. Использовали палочки для суши и зубочистки».
Фото: 
Автор: 
-
-
-

Один из спецпризов от Межениновской птицефабрики — набор из цыпленка в апельсиновом маринаде и деликатесов — достался Александру Потанину с мамой, авторам парочки мини-тигрят.

«Мне тигры нравятся, — говорит Саша Потанин. — Но не потому что год тигра наступает, а потому что они пушистые».

«А мы выбрали Щелкунчика, потому что это наша любимая новогодняя сказка, — говорит мама еще одного призера от МПФ Алины Богомоловой. — Был пробный вариант, его отдали в садик. Использовали втулки, картон, штукатурку. Дочка разукрашивала акриловыми красками».
Фото: 
Автор: 
-
-
-

Одними из тех, кому достался сладкий приз от экофабрики «Сибирский кедр», стали Савелий и Софья Федоровы. Авторы красно-белых месяца из ватных дисков и гнома получили набор из конфет, мармелада и шоколада.

«Мы в этом году сделали несколько скандинавских гномов для украшения дома, — говорит мама ребят Анастасия Федорова. — Вам принесли самого маленького, потому что вы писали про ограничение по высоте в 15 см».

Двум десяткам самых юных участников конкурса в качестве подарков достались деревянные украшения от фабрики игрушек «Томик», а также сладкие призы от домашней кондитерской «Yummу Mommy». Полина Копанева, которая смастерила на конкурс розовую сумочку, уже решила, что будет просить у Деда Мороза волшебную палочку. Которая, возможно, поможет ей воплотить в жизнь ее самое заветное желание: «Хочу стать Дедом Морозом. Потому что у него всегда много подарков». Хотя, как показал наш импровизированный мини-опрос в редакции, у нынешних детей с исполнением желаний и в течение года проблем особых нет.

«Я писал Деду Морозу письмо, — говорит Саша Игнатов. — Поздравил его с Новым годом. А вот что попросил у него — забыл. У меня и так все есть. Но буду не против получить набор стикботов. А вот сестра зайца просила».

Отдельный спецприз от журналиста ТВ2 Александра Сакалова достался Вере Булатовой и ее маме. Они смастерили фигурку нашего коллеги с камерой в руках и в футболке «Я/Мы Ямы».

«Мне нравится Александр, он настоящий специалист своего дела, — говорит Вера. — Я подписана на него в инстаграме. Слепила его из ваты и клейстера, как из пластилина. Много ваты на это ушло. Лицо помогала делать мама — сличали по фотографии».

«Выбрали фотографию в этой футболке, потому что мы давно с ним сотрудничаем, — говорит мама Марина Булатова. — Активные подписчики. Отправляем ему адреса всех ям, которые находим в городе или за городом. Мы очень переживаем за благоустройство нашего города».

Приглашаем всех неравнодушных томичей писать историю нашего города вместе — делитесь с нами новостями, фото и видео. И участвуйте в конкурсах — их в течение года бывает несколько. С наступающим!

Благодарим за помощь в предоставлении призов для конкурса «Нарядим ёлку вместе»:

Генерального спонсорагазированную воду «Диво»;

Мэрию города Томска;

Компанию ТДСК;

Межениновскую птицефабрику;

Фабрику деревянных игрушек «Томик»;

Экофабрику «Сибирский кедр»;

Домашнюю кондитерскую «Yummy Mommy».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.