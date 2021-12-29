«Слепила Сакалова из ваты и клея». ТВ2 наградило участников конкурса «Нарядим елку вместе»

«Чтобы сделать домик, мы сначала обстругали шишку, прокрутили, а потом я сидела и приклеивала кусочки на крышу, — говорит Милана. — Наматывала нитку на втулку от туалетной бумаги и вырезала окошко».

«Спасибо, что проводите такие конкурсы, в которых участвуют и дети, и родители, — говорит мама Миланы. — Это развивает интеллект и любовь к творчеству».