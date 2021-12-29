«Слепила Сакалова из ваты и клея». ТВ2 наградило участников конкурса «Нарядим елку вместе»

Более полусотни томичей и томичек стали призерами самого творческого конкурса ТВ2 «Нарядим елку вместе». За четыре декабрьские недели на редакционной елке прописались 128 сказочных и не очень персонажей. Авторам самых креативных поделок накануне вручили призы — от редакции и партнеров.
Приз зрительских симпатий вместе с фитнес-часами от главного спонсора конкурса — газированной воды «Диво» — торжественно вручили Милане Лимаевой. Ее поделка набрала более 1600 голосов в онлайн-голосовании. Мама с дочкой говорят, что не ожидали от друзей и родственников такой массовой поддержки — голосовали знакомые даже из других городов.
«Чтобы сделать домик, мы сначала обстругали шишку, прокрутили, а потом я сидела и приклеивала кусочки на крышу, — говорит Милана. — Наматывала нитку на втулку от туалетной бумаги и вырезала окошко».
«Спасибо, что проводите такие конкурсы, в которых участвуют и дети, и родители, — говорит мама Миланы. — Это развивает интеллект и любовь к творчеству».
Гран-при в виде планшета Samsung Galaxy достался семье Алексеевых. Для них участие в нынешнем конкурсе — четвертое по счету.
«Благодаря вашему конкурсу мы открыли для себя такой материал как джут, — говорит мама Полина. — Мастерили композицию две недели. Сначала родился Ежик. Старший сын сказал — это младшему пусть будет, а мне сделаете? Пришлось делать Волка. Ну, а потом и для папы мама игрушку сделала. Получилась вот такая компания. Страсть к рукоделию у меня с детства — сейчас, например, пока сижу в декрете, подвесные кресла плету».
Всего на два голоса в редакционном голосовании за лучшую поделку от лидеров отстала работа семьи Петлиных — «Новогодний беспредел». В качестве одного из персонажей в эту композицию Петлины интегрировали нашего главреда Виктора Мучника. Чем очень его удивили: «На елке я еще не висел :) ».
«Идея пришла еще в прошлом году, — говорит мама Любовь Петлина. — Мы в прошлых двух конкурсах с валенками участвовали (Ворона-Дед Мороз и Бык-летчик). Летом собирали маленькие пенечки для поделки. И вот что получилось».
Получатель еще одного спецприза от редакции — Наталья Гутман, по словам мамы, специалист по созданию праздничного настроения: «Старается развеселить нашу скромную серую жизнь. И у нее всегда это получается».
Один из спецпризов от мэрии Томска — бриллиантовая мозаика — достался Анастасии Лазуткиной. Второй год подряд она привносит свет в наш редакционный конкурс: в прошлом году с помощью самодельного фонарика, в этом — посредством звезды.
«Главная идея второй год — создать уют, — говорит Анастасия. — Чтобы поделка несла теплоту. Использовали самые простые материалы — картон из магазинной коробки, гирлянда самая простенькая. Идея была мамина. Она же помогала».
«Я не электрик, работаю в сфере образования, — говорит мама Анастасии Лариса Лазуткина. — Идею подглядела у коллег на работе. За год додумали. Гирлянду клеили на горячий пистолет. Без травм не обошлось — раскаленным клеем на себя капнула. Так что доделывала дочь».
Еще один приз от мэрии — конструктор — ее представитель Сергей Никифоров вручил Максиму Макаиде. За часы хэнд-мейд.
«Уже несколько лет нас родственники уговаривали поучаствовать в вашем конкурсе, — говорит мама Максима Евгения Макаида. — У нас дома елки всегда рукодельные — одна моя, другая Максима. В этом году елка сына украшена пряниками и сушеными апельсинами».
Сладкий спецприз от ТДСК достался Ксении Шебалковой — за безукоризненную конструкцию дома. Инженерными решениями занималась мама — стоматолог с художественным образованием.
«Мы слишком много мороженого съели, — говорит Анна Шебалкова. — Накопилось много палочек от «Забавы» — целую большую банку набрали. Я по ночам думала, что можно из них сделать. Придумала. Самое сложное было — крышу смастерить. Использовали палочки для суши и зубочистки».
Один из спецпризов от Межениновской птицефабрики — набор из цыпленка в апельсиновом маринаде и деликатесов — достался Александру Потанину с мамой, авторам парочки мини-тигрят.
«Мне тигры нравятся, — говорит Саша Потанин. — Но не потому что год тигра наступает, а потому что они пушистые».
«А мы выбрали Щелкунчика, потому что это наша любимая новогодняя сказка, — говорит мама еще одного призера от МПФ Алины Богомоловой. — Был пробный вариант, его отдали в садик. Использовали втулки, картон, штукатурку. Дочка разукрашивала акриловыми красками».
Одними из тех, кому достался сладкий приз от экофабрики «Сибирский кедр», стали Савелий и Софья Федоровы. Авторы красно-белых месяца из ватных дисков и гнома получили набор из конфет, мармелада и шоколада.
«Мы в этом году сделали несколько скандинавских гномов для украшения дома, — говорит мама ребят Анастасия Федорова. — Вам принесли самого маленького, потому что вы писали про ограничение по высоте в 15 см».
Двум десяткам самых юных участников конкурса в качестве подарков достались деревянные украшения от фабрики игрушек «Томик», а также сладкие призы от домашней кондитерской «Yummу Mommy». Полина Копанева, которая смастерила на конкурс розовую сумочку, уже решила, что будет просить у Деда Мороза волшебную палочку. Которая, возможно, поможет ей воплотить в жизнь ее самое заветное желание: «Хочу стать Дедом Морозом. Потому что у него всегда много подарков». Хотя, как показал наш импровизированный мини-опрос в редакции, у нынешних детей с исполнением желаний и в течение года проблем особых нет.
«Я писал Деду Морозу письмо, — говорит Саша Игнатов. — Поздравил его с Новым годом. А вот что попросил у него — забыл. У меня и так все есть. Но буду не против получить набор стикботов. А вот сестра зайца просила».
Отдельный спецприз от журналиста ТВ2 Александра Сакалова достался Вере Булатовой и ее маме. Они смастерили фигурку нашего коллеги с камерой в руках и в футболке «Я/Мы Ямы».
«Мне нравится Александр, он настоящий специалист своего дела, — говорит Вера. — Я подписана на него в инстаграме. Слепила его из ваты и клейстера, как из пластилина. Много ваты на это ушло. Лицо помогала делать мама — сличали по фотографии».
«Выбрали фотографию в этой футболке, потому что мы давно с ним сотрудничаем, — говорит мама Марина Булатова. — Активные подписчики. Отправляем ему адреса всех ям, которые находим в городе или за городом. Мы очень переживаем за благоустройство нашего города».
Приглашаем всех неравнодушных томичей писать историю нашего города вместе — делитесь с нами новостями, фото и видео. И участвуйте в конкурсах — их в течение года бывает несколько. С наступающим!
Благодарим за помощь в предоставлении призов для конкурса «Нарядим ёлку вместе»:
Генерального спонсора — газированную воду «Диво»;
Мэрию города Томска;
Компанию ТДСК;
Фабрику деревянных игрушек «Томик»;
Экофабрику «Сибирский кедр»;
Домашнюю кондитерскую «Yummy Mommy».