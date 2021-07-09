Следствие во второй раз закрыло дело экс-главы ГИБДД Новосибирска

Следственный комитет во второй раз прекратил дело бывшего главы ГИБДД Новосибирска Сергея Штельмаха с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления». Штельмаха обвиняли в выдаче непредусмотренных ведомственными нормативами спецпропусков и удостоверений советника, дававших привилегии.

Дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении Сергея Штельмаха завели в 2018 году, сообщает «Коммерсант». В материалах следствия говорится, что полковник Штельмах выдавал непредусмотренные ведомственными нормативами спецпропуска и удостоверения советника. Бумаги обеспечивали беспрепятственный проезд без досмотра инспекторами ДПС и обслуживание вне очереди в органах ГИБДД Новосибирска.



В начале 2020 года новосибирский СК уже прекращал дело Сергея Штельмаха, но центральный аппарат комитета счел расследование неполным и отменил решение.



В октябре 2018 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев отправил Сергея Штельмаха в отставку по компрометирующим обстоятельствам. Штельмах предъявил МВД иск, в котором требовал заменить формулировку «за совершение порочащего проступка» на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию». Суд отменил все требования бывшего главы новосибирской ГИБДД.