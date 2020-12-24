Следствие по делу бывшего сотрудника УМВД, обвиняемого в серии изнасилований в Стрежевом, завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Стрежевого, который обвиняется в серии изнасилований, сообщает региональный Следственный комитет.
Мужчине предъявлено обвинение по нескольким пунктам статей 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» соответственно).
Ранее следствие сообщало, что за 15 лет подозреваемый мог совершить около 20 нападений на женщин. Установлено, что с 2004 по 2015 год на территории Стрежевого совершено пять изнасилований, объединенных в серию в 2016 году. В четырех из них преступник оставил ДНК-след. После обнаружения ДНК-профиля обвиняемого опознала одна из жертв.
Сейчас СКР сообщает, что обвиняемый с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года совершил в Стрежевом шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию.
«В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. В результате исследования вещественных доказательств был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших», — сообщает региональный СКР.
Обвиняемый содержится под стражей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение по делу утверждено. Все материалы направлены для рассмотрения в Стрежевской городской суд.
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