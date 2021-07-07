Следствие: арестованный глава томского фонда ОМС признал вину

По данным открытых источников , наказание по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, которую вменяют директору томского фонда ОМС, предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«По предварительным данным директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области, превышая свои должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о сокрытии факта незаконного расходования денежных средств фонда ОМС. В результате данными действиями причинены тяжкие последствия», — говорится в сообщении СК.

Региональный следственный комитет сообщил , что начал расследовать уголовное дело в отношении директора Территориального фонда ОМС, которое возбудили на материалах регионального УФСБ. Речь идет о превышении должностных полномочий.

Ранее мы со ссылкой на собственные источники сообщали, что директора областного фонда ОМС Алексея Рудко задержали в пятницу, 2 июля. Однако официальной информации о задержании не было.

Как уточнили в СК, суд избрал для Алексея Рудко меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ведомство продолжает собирать доказательную базу.