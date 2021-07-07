Следствие: арестованный глава томского фонда ОМС признал вину
Региональный следственный комитет сообщил, что начал расследовать уголовное дело в отношении директора Территориального фонда ОМС, которое возбудили на материалах регионального УФСБ. Речь идет о превышении должностных полномочий.
«По предварительным данным директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области, превышая свои должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о сокрытии факта незаконного расходования денежных средств фонда ОМС. В результате данными действиями причинены тяжкие последствия», — говорится в сообщении СК.
По данным открытых источников, наказание по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, которую вменяют директору томского фонда ОМС, предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее мы со ссылкой на собственные источники сообщали, что директора областного фонда ОМС Алексея Рудко задержали в пятницу, 2 июля. Однако официальной информации о задержании не было.
Как уточнили в СК, суд избрал для Алексея Рудко меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ведомство продолжает собирать доказательную базу.
Алексей Рудко в 2000 году с отличием окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». С 2000 до 2004 гг учился в ординатуре и аспирантуре по специальности «Генетика» в НИИ медицинской генетики СО РАМН. Кандидат медицинских наук. Был членом Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения региона. С 2007 по 2015 годы — главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН. В 2015-2018 годах возглавлял медицинский центр «Гармония здоровья». Женат, воспитывает двух дочерей. Главой регионального Фонда ОМС стал в 2018 году, сменив на посту Виктора Козлова. Супруга Алексея — Татьяна Рудко. Она руководит управлением научной политики и координации научных исследований в Томском НИ медицинском центре РАН.