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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера в Томске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Томске. Сначала напавшего привлекли к административной ответственности, но позже СК забрал у полиции материалы дела.

Напомним, в ночь на 23 сентября пациент напал на фельдшера 9-ой бригады станции скорой помощи города Томска. «Во время осмотра внутри автомобиля «скорой» пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», — рассказала пострадавшая фельдшер скорой помощи Анжелика Акентьева. Позже сестра пострадавшей рассказала, что мужчина был нетрезв. 

Напавшего привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». В тот же день СК инициировал передачу материалов проверки из полиции в ведомство. 24 сентября в пресс-службе комитета сообщили, что по факту нападения  возбуждено уголовное дело по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления», — сообщает СК. 

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