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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности силовиков после убийства кузбасских школьниц

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Дело по факту халатности (ст. 293 УК) возбудили в отношении сотрудников полиции, которые осуществляли административный надзор за освободившимися осужденными, сообщили в региональном управлении СК РФ. Дело было возбуждено после убийства двух школьниц в Киселевске, в котором подозревают 41-летнего Виктора Пестерникова.

«В настоящее время установлено, что в апреле 2009 года мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года по отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор, — рассказали в ведомстве. — До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был».

По информации «КоммерсантЪ-Сибирь» подозреваемого в убийстве школьниц Виктора Пестерникова узнал по фотографиям в соцсетях один из жителей Киселевска, бывший сотрудник правоохранительных органов.  Он указал, что 41-летний бывший судимый Виктор Пестерников работает на одной из строек города. Там он и был задержан. На допросе подозреваемый указал местонахождение убитых девочек.

Ранее сообщалось, что 10-летние Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу №12 6 сентября. 7 сентября волонтеры начали поиск, следственный комитет возбудил уголовное дело. 

После нескольких часов поиска были обнаружены тела детей. Подозреваемый Виктор Пестерников уже признался в их убийстве.

«В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России», — сообщал СКР.

Тайга.инфо подробно рассказывала, что мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.

Несмотря на запрет покидать Мыски, 6 сентября мужчина оказался в Киселевске — это примерно 130 км от Мысков. Там он, судя по камерам видеонаблюдения, встретил двух светловолосых девочек, тела которых нашли на следующий день.

Расследование дела продолжается.

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