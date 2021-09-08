Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности силовиков после убийства кузбасских школьниц

Дело по факту халатности (ст. 293 УК) возбудили в отношении сотрудников полиции, которые осуществляли административный надзор за освободившимися осужденными, сообщили в региональном управлении СК РФ. Дело было возбуждено после убийства двух школьниц в Киселевске, в котором подозревают 41-летнего Виктора Пестерникова.

«В настоящее время установлено, что в апреле 2009 года мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года по отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор, — рассказали в ведомстве. — До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был».