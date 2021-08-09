Следственное управление СК по Томской области: арестован томич, подозреваемый в покушении на убийство

Арестован подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в поселке Орловка ЗАТО Северск по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

7 августа 2021 года в Томскую ОКБ был доставлен 30-летний мужчина с ножевым ранением шеи. Он был ранен в результате конфликта на берегу реки Томи в поселке Орловка ЗАТО Северск Томской области. Сейчас он находится в реанимации.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний томич. Он частично признал свою вину. По решению суда заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.