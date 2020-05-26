Следователи возбудили уголовное дело за халатность против чиновников Томской области

Томские следователи возбудили уголовное дело за халатность в отношении чиновников села Первомайское Томской области. Поводом для этого послужили результаты проверки выявленной в СМИ информации о том , что местный житель Вячеслав Зезюля долгое время проживал в доме на берегу реки, который стремительно обрушался. В свою очередь местные власти не предоставляли мужчине не другое жилье, ни денежную компенсацию.

«По данным следствия, житель села Первомайское Первомайского района Томской области в течение трех лет проживает в доме, признанном аварийным жильем. Дом расположен на берегу реки Чулым. Весной 2020 года после разлива реки произошло обрушение берега, и дальнейшее проживание в указанном доме представляет опасность для жизни. Должностными лицами администрации Первомайского сельского поселения Томской области каких-либо мер к предоставлению дома, пригодного для проживания, либо выделения денежной компенсации мужчине не принималось», — говорится в сообщении.





В настоящее время следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.