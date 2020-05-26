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26 мая,
2020
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Новости

Следователи возбудили уголовное дело за халатность против чиновников Томской области

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Томские следователи возбудили уголовное дело за халатность в отношении чиновников села Первомайское Томской области. Поводом для этого послужили результаты проверки выявленной в СМИ информации о том, что местный житель Вячеслав Зезюля долгое время проживал в доме на берегу реки, который стремительно обрушался. В свою очередь местные власти не предоставляли мужчине не другое жилье, ни денежную компенсацию.

Следователи возбудили уголовное дело за халатность против чиновников Томской области

«По данным следствия, житель села Первомайское Первомайского района Томской области в течение трех лет проживает в доме, признанном аварийным жильем. Дом расположен на берегу реки Чулым.  Весной 2020 года после разлива реки произошло обрушение берега, и дальнейшее проживание в указанном доме представляет опасность для жизни. Должностными лицами администрации Первомайского сельского поселения Томской области каких-либо мер к предоставлению дома, пригодного для проживания, либо выделения денежной компенсации мужчине не принималось», — говорится в сообщении.


В настоящее время следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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