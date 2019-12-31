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31 декабря,
2019
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Следователи возбудили уголовное дело по факту хищений в ТПУ

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сотрудники регионального Следственного комитета на основе материалов ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» из-за хищения выделенных Минобрнауки 38 млн рублей на зарплаты сотрудникам Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищений в ТПУ

По версии следствия, в 2014-2016 годах должностные лица ТПУ похитили более 38 миллионов рублей, выделенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на оплату труда сотрудников, занятых при производстве исследовательских работ. Исследования были выполнены в итоге не в полном объеме и с нарушением сроков.


Должности и сфера исследований не уточняется.

Добавим, по информации телеграм-канала «Милый Томск» изначально новость о возбуждении уголовного дела была опубликована на сайте регионального СКР. Затем новость удалили и с регионального, и федерального сайта, однако в Твиттере осталась запись о публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищений в ТПУ
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