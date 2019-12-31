Следователи возбудили уголовное дело по факту хищений в ТПУ

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Сотрудники регионального Следственного комитета на основе материалов ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» из-за хищения выделенных Минобрнауки 38 млн рублей на зарплаты сотрудникам Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает ТАСС.



По версии следствия, в 2014-2016 годах должностные лица ТПУ похитили более 38 миллионов рублей, выделенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на оплату труда сотрудников, занятых при производстве исследовательских работ. Исследования были выполнены в итоге не в полном объеме и с нарушением сроков.



Должности и сфера исследований не уточняется.