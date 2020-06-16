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16 июня,
2020
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Следователи возбудили семь уголовных дел о даче взяток лесничим в Васюгане

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следовали возбудили семь уголовных дел по фактам дачи взяток двум сотрудникам Васюганского лесничества. Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей, сообщается на сайте регионального СК.

Накануне стало известно, что в Томской области арестованы двое сотрудников Васюганского лесничества, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, подозреваемые в период с 2017 года по январь 2020 года получили взятку в сумме 600 тысяч рублей. Взамен они должны были подписать акты проверок рекультивированных земель лесных участков, расположенных на территории, обслуживаемой Васюганским лесничеством, без фактической их проверки.

По материалам УМВД и УФСБ следственный комитет возбудил еще пять уголовных дел по факту дачи взятки в крупном размере, одно — по даче взятки в значительном размере и одно уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. Взятки давались главному и участковому лесничим Васюганского лесничества.


По предварительным данным, с 2014 года по 2020 год несколько индивидуальных предпринимателей и лесопользователей передали лесничим взятки в сумме от 120 тысяч до 750 тысяч рублей. Взамен лесничии должны были отвести участки с максимальным количеством делового леса хвойных пород, оформить разрешительную документацию на выполнение работ по заготовке древесины. В качестве посредника в одном из случаев выступил водитель Васюганского лесничества.


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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