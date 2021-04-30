Следователи возбудили новые уголовные дела о мошенничестве при ремонте дорог в Томске по нацпроекту
Томского предпринимателя подозревают в мошенничестве при ремонте дорог по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального СКР. Уголовные дела возбуждены на основании материалов регионального УФСБ и УЭБиПК.
По предварительным данным, с марта по декабрь 2018 года и с апреля по октябрь 2019 года подозреваемый в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подготовил и предоставил документацию, содержащую ложные сведения об объеме асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии, которые использовались при работах. Это повлекло хищение бюджетных денежных средств в сумме около 9 миллионов рублей, утверждает СКР.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей. Также назначены бухгалтерские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Источники утверждают, что фигурантом дела является генеральный директор ООО «Братство» Роберт Григорян. В конце февраля в отношении Григоряна было возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». СК сообщал, что подозреваемый похитил более девяти миллионов рублей в рамках выполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Томска на сумму свыше 82 миллионов 400 тысяч рублей.
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