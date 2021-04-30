Следователи возбудили новые уголовные дела о мошенничестве при ремонте дорог в Томске по нацпроекту

Томского предпринимателя подозревают в мошенничестве при ремонте дорог по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального СКР. Уголовные дела возбуждены на основании материалов регионального УФСБ и УЭБиПК.





По предварительным данным, с марта по декабрь 2018 года и с апреля по октябрь 2019 года подозреваемый в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подготовил и предоставил документацию, содержащую ложные сведения об объеме асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии, которые использовались при работах. Это повлекло хищение бюджетных денежных средств в сумме около 9 миллионов рублей, утверждает СКР.





В настоящее время следователи допрашивают свидетелей. Также назначены бухгалтерские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.