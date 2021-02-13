Следователи требуют ограничить Кляйну время ознакомления с уголовным делом

15 февраля в Кировском районном суде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об ограничении во времени ознакомления с материалами уголовного дела мэра Ивана Кляйна и его защитников. Об этом сообщают адвокаты.

Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на разумный срок на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период.





«По результатам обследования в НИИ Онкологии Томского НИМЦ Кляйну показана срочная полостная операция, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике. На операции настаивают врачи, что отмечено в имеющихся в материалах дела медицинских документах. На заседании 15.02 мы планируем озвучить прежнюю позицию. Согласно сообщениям врачей, жизнь Кляйна без проведения операции находится под угрозой», — пишут адвокаты.





Защита рассказывает, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите. Ознакомление с материалами дела на данный момент не может быть ограничено по запрашиваемым срокам, подчеркивают адвокаты.





«В случае, если ходатайство следствия будет удовлетворено, и время на ознакомление с делом будет ограничено коротким сроком, то операция, которую медики рекомендуют делать как можно скорее, снова будет перенесена», — пояснили адвокаты.