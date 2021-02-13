Следователи требуют ограничить Кляйну время ознакомления с уголовным делом
15 февраля в Кировском районном суде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об ограничении во времени ознакомления с материалами уголовного дела мэра Ивана Кляйна и его защитников. Об этом сообщают адвокаты.
Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на разумный срок на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период.
«По результатам обследования в НИИ Онкологии Томского НИМЦ Кляйну показана срочная полостная операция, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике. На операции настаивают врачи, что отмечено в имеющихся в материалах дела медицинских документах. На заседании 15.02 мы планируем озвучить прежнюю позицию. Согласно сообщениям врачей, жизнь Кляйна без проведения операции находится под угрозой», — пишут адвокаты.
Защита рассказывает, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите. Ознакомление с материалами дела на данный момент не может быть ограничено по запрашиваемым срокам, подчеркивают адвокаты.
«В случае, если ходатайство следствия будет удовлетворено, и время на ознакомление с делом будет ограничено коротким сроком, то операция, которую медики рекомендуют делать как можно скорее, снова будет перенесена», — пояснили адвокаты.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.
3 февраля СКР объявил о завершении следствия по делу. После того как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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