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06 апреля,
2021
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Следователи разыскивают мужчину, который подозревается в нападении на двух девочек в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичей просят помочь в розыске мужчины, который подозревается в нападении на двух несовершеннолетних девочек. 

Следователи разыскивают мужчину, который подозревается в нападении на двух девочек в Томске

По информации СКР, молодой человек 21 декабря 2020 года в первом подъезде дома № 3 по пер. Ботаническому напал на двух девочек, не достигших 14 лет. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного по части 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Приметы: возраст 17-20 лет, рост 175-185 см, худощавого телосложения, внешне похож на русского, волосы темные, короткие, лицо округлое, кожа лица чистая, глаза темные, нос прямой, рот средний. 


Был одет в вязаную шапку в разноцветную полосу с помпоном, куртку черного цвета, спортивные брюки темно-серого цвета, кроссовки черного цвета на шнурках.

          

Томичей просят сообщить информацию по телефону: 8-913-811-49-30, 600-334, 65-95-34 либо по телефону 02.  


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