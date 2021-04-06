Следователи разыскивают мужчину, который подозревается в нападении на двух девочек в Томске

Томичей просят помочь в розыске мужчины, который подозревается в нападении на двух несовершеннолетних девочек.

По информации СКР, молодой человек 21 декабря 2020 года в первом подъезде дома № 3 по пер. Ботаническому напал на двух девочек, не достигших 14 лет. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного по части 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).