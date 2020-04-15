Следователи разыскивают девушку, которая родила и оставила ребенка в подъезде томской многоэтажки

Томские следователи разыскивают женщину, которая 18 января родила и оставила в подъезде свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».
18 января жители томской многоэтажки обнаружили в подъезде новорожденную девочку. Ребенка экстренно доставили в областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко. Девочка получила лёгкое переохлаждение. Новорожденную назвали Светланой, в честь нашедшей ее женщины.
Следователи опубликовали фоторобот матери девочки. Приметы: на вид 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, внешне похожа на русскую, волосы темные (крашенные), длина волос - ниже плеч, лицо округлое, щёки выпуклые, кожа лица чистая, глаза тёмные, брови черные, нос «курносый», рот средний.
Была одета в вязаную шапку, короткую белую куртку стёганную в широкую горизонтальную полоску, облегающие брюки черного цвета.
Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведениями о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просим сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 8-913-811-49-30, 600-334, 66-13-06.