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15 апреля,
2020
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Следователи разыскивают девушку, которая родила и оставила ребенка в подъезде томской многоэтажки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские следователи разыскивают женщину, которая 18 января родила и оставила в подъезде свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».


18 января жители томской многоэтажки обнаружили в подъезде новорожденную девочку. Ребенка экстренно доставили в областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко. Девочка получила лёгкое переохлаждение. Новорожденную назвали Светланой, в честь нашедшей ее женщины. 


Следователи опубликовали фоторобот матери девочки. Приметы: на вид 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, внешне похожа на русскую, волосы темные (крашенные), длина волос - ниже плеч, лицо округлое, щёки выпуклые, кожа лица чистая, глаза тёмные, брови черные, нос «курносый», рот средний. 


Была одета в вязаную шапку, короткую белую куртку стёганную в широкую горизонтальную полоску, облегающие брюки черного цвета. 

Следователи разыскивают девушку, которая родила и оставила ребенка в подъезде томской многоэтажки

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведениями о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просим сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по тел. 8-913-811-49-30, 600-334, 66-13-06. 

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