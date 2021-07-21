Следователи расследуют пропажу 30-летней томички

Следственный комитет разыскивает пропавшую в апреле в Томске 30-летнюю Арину Пантелееву. Информации о том, где она находится, пока не поступило, сообщили в ведомстве.

Напомним, что девушка пропала 15 апреля 2021 года. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» несколько раз подлючались к ее поискам, однако до сих пор девушка не найдена.

«14 апреля 2021 года в дневное время Пантелеева Арина Юрьевна припарковала свой автомобиль марки «Kia Ceed» вблизи дома № 111 по улице Московский тракт в городе Томске, покинула салон автомобиля и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, на связь не выходит. С учетом указанных обстоятельств, у следствия имеются основания полагать, что исчезновение Пантелеевой А.Ю. носит криминальный характер», — говорится в сообщении.

Приметы девушки: на вид 25 лет, рост около 170 сантиметров, волосы светлые чуть ниже плеч, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: синяя болоньевая куртка, светло-синяя джинсовая юбка, черные колготки, черные ботинки.

Следователи просят всех граждан, располагающих сведениями о местонахождении Пантелеевой А.Ю. и (или) об обстоятельствах ее безвестного исчезновения, сообщить в следственное управление по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 51, или по телефонам: 8-913-811-49-30, 8-913-850-37-14, либо - 02.