Следователи при обыске нашли у томского предпринимателя взрывчатку и гранаты

Сотрудники томского СК по материалам ОЭБиПК возбудили уголовное дело на директора коммерческой организации. Его подозревают в «получение коммерческого подкупа в крупном размере». Во время обыска у него нашли взрывчатку и взрывные устройства, сообщает пресс-служба ведомства.





По предварительным данным СК, подозреваемый, будучи исполнительным директором коммерческой организации, которая занималась производством и ремонт технологического оборудования, первого апреля получил «умышленно, из корыстных побуждений, незаконно» от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 290 000 рублей.







Деньги, по версии следствия, он получал за то, что подписал акты оказания услуг, детализации маршрутов по договору, заключенному между предпринимателем и коммерческой организацией о перевозке работников, а также непринятие мер к расторжению данного договора.





«Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии Томской области», — говорится в сообщении.

