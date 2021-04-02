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02 апреля,
2021
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Новости

Следователи при обыске нашли у томского предпринимателя взрывчатку и гранаты

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники томского СК по материалам ОЭБиПК возбудили уголовное дело на директора коммерческой организации. Его подозревают в «получение коммерческого подкупа в крупном размере». Во время обыска у него нашли взрывчатку и взрывные устройства, сообщает пресс-служба ведомства.


По предварительным данным СК, подозреваемый, будучи исполнительным директором коммерческой организации, которая занималась производством и ремонт технологического оборудования, первого апреля получил «умышленно, из корыстных побуждений, незаконно» от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 290 000 рублей.


Деньги, по версии следствия, он получал за то, что подписал акты оказания услуг, детализации маршрутов по договору, заключенному между предпринимателем и коммерческой организацией о перевозке работников, а также непринятие мер к расторжению данного договора.


«Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН  Росгвардии Томской области», — говорится в сообщении.

Следователи при обыске нашли у томского предпринимателя взрывчатку и гранаты
Фото: vk.com/sledcom70

Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Санкция по статье предполагает до шести лет свободы. Следователи пытаются установить все детали произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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