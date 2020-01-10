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10 января,
2020
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Следователи передали в суд дело бывшего главного пристава Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального УФССП Ивана Конгарова, который обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального СКР. Иван Конгаров виновным себя не признал.

Следователи передали в суд дело бывшего главного пристава Томской области

Напомним, Конгарова подозревают в присвоении чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере с использованием служебного положения. Дело возбуждено на основании материалов областного УФСБ.


По версии следствия,  в период с января 2018 года по март 2019 года Иван Конгаров давал подчиненным указания о подготовке приказов о премировании сотрудников. В дальнейшем деньги передавались ему. Сумма хищений, по версии следствия, составила более 1 миллиона 120 тысяч рублей.


Кроме того, по информации следователей, Конгаров с января 2018 года по март 2019 года, злоупотребляя служебными полномочиями, давал указания подчиненным о подготовке приказов о его командировках, но фактически в них не ездил. За указанный период ему было необоснованно начислено и выплачено в качестве заработной платы и командировочных расходов более 70 тысяч рублей.


«В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого. Объем материалов уголовного дела составил 17 томов», — уточняется в сообщении СКР.


В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.


Иван Конгаров находится под домашним арестом и не признает свою вину. 

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