Следователи осмотрели место жесткой посадки Ан-28. Видео

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ осмотрели место жесткой посадки Ан-28 в рамках расследования уголовного дела по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Попытки запустить их повторно оказались безрезультатными. После чего командир воздушного судна подобрал с высоты место для аварийного приземления самолета.

Как сообщает СК, при неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

Экипаж воздушного судна принял незамедлительные меры к эвакуации пассажиров из салона самолета. После этого они запустили аварийный маяк. На место происшествия прибыла спасательная бригада, которая эвакуировала пассажиров и членов экипажа.

На борту самолета находились 3 члена экипажа, 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. В больницу г. Томска госпитализированы командир воздушного судна с переломами нижних конечностей и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга. После осмотра врачей остальные пассажиры с ссадинами и ушибами отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.

На место ЧП выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия и воздушного судна, которое по предварительным данным восстановлению не подлежит. Также специалисты изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, полетную документацию и аварийный радиомаяк и допросили часть пассажиров и авиатехника. Следственные действия продолжаются.