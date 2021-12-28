Следователь, сфальсифицировавшая доказательства по делу, получила ограничение свободы

Советский районный суд вынес приговор в отношении бывшего следователя городского отдела полиции, которую признали виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом говорится на сайте суда.

«Из приговора суда и материалов дела следует, что С., занимая должность следователя городского отдела полиции, сфальсифицировала доказательства по находящемуся в ее производстве уголовному делу. В ходе рассмотрения дела С. вину не признала», — говорится в сообщении.



В итоге суд приговорил бывшего следователя к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один. Кроме того, подсудимая на два года лишена права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти.

Приговор не вступил в законную силу.