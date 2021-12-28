Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Следователь, сфальсифицировавшая доказательства по делу, получила ограничение свободы
Новости

Следователь, сфальсифицировавшая доказательства по делу, получила ограничение свободы

ТВ2 ТВ2

Советский районный суд вынес приговор в отношении бывшего следователя городского отдела полиции, которую признали виновной в фальсификации  доказательств по уголовному делу. Об этом говорится на сайте суда. 

«Из приговора суда и материалов дела следует, что С., занимая должность следователя городского отдела полиции, сфальсифицировала доказательства по находящемуся в ее производстве уголовному делу. В ходе рассмотрения дела С. вину не признала», — говорится в сообщении.


В итоге суд приговорил бывшего следователя к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один. Кроме того, подсудимая на два года лишена права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.