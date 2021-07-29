«Слава дракону! И другие правдивые истории из жизни "культурной столицы Сибири"»: известный блогер Алексей Романов опубликовал ролик про Томск

Известный журналист Алексей Романов опубликовал репортаж «Томск. Живой. Счастливый» в рамках проекта «Новая Россия». В нем блогер рассказал о ситуации с творческим пространством «арс котельная», побывал на ТВ2 и взял интервью у главного редактора Виктора Мучника. Кроме того, Алексей Романов поговорил с жителями Томска о том, чем живет сейчас город.

«Наконец-то закончил видео про город, который сами его жители называют «культурной столицей Сибири». Столица или нет, не мне судить, но Томск в любом случае - очень красивый город. И в этом городе происходят порой очень необычные (и поучительные) вещи», — так охарактеризовал свой ролик о Томске Алексей Романов на своей странице в Фейсбуке.

Алексей Романов назвал Томск уникальным городом. Приметы этой уникальности для журналиста: удаленность от транспортных магистралей, томские университеты, систематическая отправка на нары выборных мэров.

«Томск – это город, где должность мэра абсолютно расстрельная. Три ее хозяина пересели из своих рабочих кабинетов на тюремные нары. Томск – это город, где отравили Навального. В нашем выпуске таких ужасов не будет, но как с помощью рукотворной аварии можно избавиться от неугодной телекомпании – этот рассказ будет», — говорит в своем сюжете блогер.

Судя по репортажу, город наш блогеру, путешествующему по России, понравился.