Слабовидящей томичке собрали деньги на участие в заплыве в Словении

Слабовидящей томичке Шолпан Зиганшиной помогли собрать всю сумму на участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию. Она поедет в феврале 2020 года в Словению, где проплывет километр в горном озере Блед.

«Мы купили билеты и разместим Шолпан в апартаментах с завтраками, — рассказала ТВ2 Ольга Смирнова. — Обещаем выплатить суточные на питание, организуем экскурсии по Словении и подарим спортивный костюм. Везде рядом с ней будут наши соотечественники. Думаю, что Шолпан будет комфортно в поездке.

Параатлетке удалось собрать 40 тысяч рублей на авиаперелет. После публикации о просьбе помочь в сборе средств на поездку, в редакцию ТВ2 написала Ольга Смирнова из Словении. Она рассказала, что Шолпан помогут люди из сообщества «Живем в Словении» .

Ну что, господа, свершилось! Спасибо большое меценатам, которые оплатили авиаперелет в Блед для моего участия в Чемпионате мира по зимнему плаванию! Спасибо девочкам из Словении, которые занимаются организацией поездки, — написала в Фейсбук Шолпан Зиганшина.

У Шолпан Зиганшиной инвалидность по зрению. Пять лет назад женщина начала заниматься спортом — бегом и зимним плаванием. В августе 2019 года Шолпан проплыла километр в ледяной воде Баренцева моря. Спустя четыре месяца Шолпан заняла второе и третье места во втором этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Тюмени. Ее пригласили на соревнования в Словению и оплатили взнос для участников.





Чемпионат мира по зимнему плаванию - это международное мероприятие, которое проходит каждые 2 года при участии Международной ассоциации зимнего плавания (International Winter Swimming Association). В соревнованиях участвуют сотни моржей со всего мира. Соревнования в Словении пройдут с 3 по 9 февраля 2020 года.

Мы встречалась с Шолпан в лесу, дома и в городе, чтобы понять, как в Томске выживает слабовидящая женщина.





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