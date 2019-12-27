Слабовидящая томичка проплывет километр в горном озере в Словении

Слабовидящая томичка Шолпан Зиганшина поедет в Словению в феврале 2020 года на Чемпионат мира по зимнему плаванию. Она проплывет километр в горном озере Блед.

У Шолпан Зиганшиной инвалидность по зрению. Пять лет назад женщина начала заниматься спортом — бегом и зимним плаванием. В августе 2019 года Шолпан проплыла километр в ледяной воде Баренцева моря. Спустя четыре месяца Шолпан заняла второе и третье места во втором этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Тюмени. Ее пригласили на соревнования в Словению и оплатили взнос для участников. Параатлетка просит помочь собрать деньги на авиаперелет.

Сейчас я готовлюсь к участию в соревнованиях в Словении и хочу обратиться за финансовой помощью. Мне нужно только 40 тысяч рублей на авиабилеты, жить я буду на природе. Я возьму палатку со спальным мешком и буду ночевать возле озера. У меня будет сало с орехами, термос и теплое белье. Мне не привыкать. Я уже ночевала в Мурманске, когда проплыла арктический километр в Баренцевом море, — рассказала ТВ2 Шолпан Зиганшина.

Чемпионат мира по зимнему плаванию - это международное мероприятие, которое проходит каждые 2 года при участии Международной ассоциации зимнего плавания ( International Winter Swimming Association ). В соревнованиях участвуют сотни моржей со всего мира. Соревнования в Словении пройдут с 3 по 9 февраля 2020 года.

Мы встречалась с Шолпан в лесу, дома и в городе, чтобы понять, как в Томске выживает слабовидящая женщина.





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