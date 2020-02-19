Слабовидящая томичка примет участие в конкурсе красоты для подготовки к арктической кругосветке

Томичка Шолпан Зиганшина, которая занимается зимним плаванием и собирается проплыть вдоль всего арктического побережья, примет участие в конкурсе красоты. Как говорит сама, участие ей нужно не ради победы, а чтобы научиться вести себя на публике и позировать перед кругосветкой.





«В соцсетях увидела приглашение на кастинг. Там было возрастное ограничение, но я все-таки решилась и пришла на кастинг. По итогу беседы организаторы решили взять меня. Я хочу участвовать для проработки своих ограниченных возможностей, чтобы в будущем я могла связать слова, могла встать, как говорят, с рабочей стороны, говорить так, как будет понятно людям», — рассказала ТВ2 Шолпан.





Шолпан Зиганшиной 48 лет, она живет с опухолью в голове размером с теннисный мяч. Из-за опухоли ее зрение постепенно ухудшалось. Сейчас она полностью не видит одним глазом, вторым видит слабо. Несколько лет назад Шолпан начала практиковать плавание в холодной воде, когда на ее прогрессирующее заболевание врачи развели руками. Женщина испытывала сильные боли, но на холоде ей становилось легче. Постепенно плавание стало ее увлечением, Шолпан начала участвовать в соревнованиях по заплывам в ледяной воде. Из последнего — проплыла Арктический километр в Баренцевом море и поучаствовала в Кубке мира по зимнему плаванию в Тюмени, где заняла второе и третье место. Сейчас Шолпан учится в магистратуре ТГУ. А главная ее мечта — кругосветный арктический заплыв в 2021 году, к которому она готовится.