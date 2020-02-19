Слабовидящая томичка примет участие в конкурсе красоты для подготовки к арктической кругосветке
Томичка Шолпан Зиганшина, которая занимается зимним плаванием и собирается проплыть вдоль всего арктического побережья, примет участие в конкурсе красоты. Как говорит сама, участие ей нужно не ради победы, а чтобы научиться вести себя на публике и позировать перед кругосветкой.
«В соцсетях увидела приглашение на кастинг. Там было возрастное ограничение, но я все-таки решилась и пришла на кастинг. По итогу беседы организаторы решили взять меня. Я хочу участвовать для проработки своих ограниченных возможностей, чтобы в будущем я могла связать слова, могла встать, как говорят, с рабочей стороны, говорить так, как будет понятно людям», — рассказала ТВ2 Шолпан.
Шолпан Зиганшиной 48 лет, она живет с опухолью в голове размером с теннисный мяч. Из-за опухоли ее зрение постепенно ухудшалось. Сейчас она полностью не видит одним глазом, вторым видит слабо. Несколько лет назад Шолпан начала практиковать плавание в холодной воде, когда на ее прогрессирующее заболевание врачи развели руками. Женщина испытывала сильные боли, но на холоде ей становилось легче. Постепенно плавание стало ее увлечением, Шолпан начала участвовать в соревнованиях по заплывам в ледяной воде. Из последнего — проплыла Арктический километр в Баренцевом море и поучаствовала в Кубке мира по зимнему плаванию в Тюмени, где заняла второе и третье место. Сейчас Шолпан учится в магистратуре ТГУ. А главная ее мечта — кругосветный арктический заплыв в 2021 году, к которому она готовится.
Участие в конкурсе красоты «Ты уникальная», по мнению Шолпан, поможет ей адаптироваться к выступлениям на публике и суметь рассказывать о своем путешествии широкой аудитории.Томский этап конкурса красоты пройдет 1 марта в 15.00 во Дворце торжеств.
«Это всероссийский конкурс, у нас региональный этап. Победители поедут дальше. Туда я и не попаду, моя задача — не призы получить, а адаптироваться, набрать форму, пройти барьеры и суметь выступить. Там все молодые, а у меня там своя песня», — объясняет Шолпан.
Также Шолпан собирает команду для арктической кругосветки. О своих передвижениях она планирует рассказывать в соцсетях, поэтому нужны люди, которые смогут помочь в этом.
Сейчас пытаюсь собрать команду, от того, как я это орагнизую, многое будет зависеть. Нужны маркетологи, которые будут продвигать продукт и привлекать спонсоров. В кругосветке я буду плыть на воде, под водой, на льдине, какие-то периоды пройду вплавь. Сейчас я разговариваю с людьми-экстремалами, которым интересна эта идея, и приглашаю подключиться. У нас есть такой Илья Гуревич — экстремал-путешественник из Петербурга, он проездил весь мир, проехал все арктическое побережье по российской стороне на велосипеде. Я занималась триатлоном раньше. Если у них состыкуются с нами даты, то я с ними проеду на велосипеде, где-то пройду вплавь, — делится планами Шолпан.
В путешествии женщина планирует попробовать себя в качестве «арктической модели». Шолпан после заплывов для отчетов планирует сниматься, чтобы фотографиями привлечь внимание модельной индустрии к социальным и этическим проблемам.
«Когда ты заходишь в холодную воду, тебя накрывает эйфория. Весь мир хочется обнять. Кожа меняет оттенок: хорошо промерзнув, она становится темно-розовой, на смуглой коже это очень красиво. Глазки оживают, лицо, эмоции, мимика — и я вся живчик. Получается, что при хорошей технике и постановке операторов это будет красиво. Плюс природа. Почему бы не использовать это момент», — говорит Шолпан.
Откуда будет стартовать арктический заплыв, пока не известно. Сейчас Шолпан вместе с московским путешественником Ильей Гуревичем и его командой, которые заинтересовались идеей томички, готовит необходимые для кругосветки документы и изучает северный морской путь. Здесь есть сложности: если заплыв будет проходить в том числе по территории побережья, то нужно заранее оформить визы всех стран. Если же передвигаться в нейтральных водах, то достаточно общего документа.
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