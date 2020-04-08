Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

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По мнению экс-министра здравоохранения РФ, а ныне руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, в России пик эпидемии коронавируса может начаться через 10-14 дней, спад – в первой декаде июня. Об этом она рассказала в эфире канала «Россия 24».

Фото: rosminzdrav.ru

«Если мы будем так же рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала Скворцова.

Плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.

По словам главы ФМБА, снижение заболеваемости займет столько же времени, сколько ее рост. При этом на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады — середины июня, пояснила Скворцова. Она отметила, что страна опиралась на опыт других государств и предприняла широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан. По ее словам, это привело к тому, что не случилось резкого роста заболевших, прирост по заболеваемости коронавирусом составляет 18-20 %, что позволяет справляться с лечением.