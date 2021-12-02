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Шквальный ветер и гололед ожидаются в Томске в ближайшие дни

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В Томской области со 2 по 4 декабря ожидаются гололед и осадки в виде мокрого снега, а также порывы ветра до 21 м/с, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Автор:  Пресс-служба МЧС

Областное управление МЧС предупреждает о возможных падениях слабозакрепленных конструкций и авариях на объектах ЖКХ. Водителям из-за гололеда советуют внимательнее относиться к пешеходам и избегать резких маневров. 

В ведомстве также заявили, что проинформировали руководителей муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики, порекомендовав держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Справка. По шкале Бофорта, используемой синоптиками, ветер со скоростью 17-20 м/c классифицируется как очень крепкий. Он затрудняет передвижение пешеходов и ломает ветви деревьев. Ветер сильнее 20,8 м/c способен срывать листы металла с крыш и вызывать другие небольшие повреждения.

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