Скрытые проверки: какие нарушения нашли в двух автобусных маршрутах в Томске

Инспекторы центра организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) нашли девять нарушений на двух томских автобусах №№ 38 и 23. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Нарушения связанны с работой информационного светодиодного табло.

Как сообщил руководитель ЦОиКП Денис Равинский, наличие светодиодного табло в салоне — одно из требований нового муниципального контракта. Оно наряду с речевым информатором предупреждает пассажиров о предстоящей остановке. Эта функция удобна для слабослышащих людей.

За неделю перевозчики получили штрафы за невыполнение условий муниципального контракта. До сих пор у некоторых водителей маршруток отсутствует терминал для безналичной оплаты проезда.

Сообщается, что специалисты продолжают принимать обращения горожан по вопросам проезда остановок, нарушения правил посадки и высадки пассажиров и конфликтных ситуаций с водителями или кондукторами. По каждому случаю перевозчики обязаны предоставить в администрацию города объяснения.

Всего на работу маршрутного транспорта в Томске меньше чем за месяц поступило около 600 жалоб. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты.





Ранее мэрия Томска предупреждала горожан не пользоваться нелегальным маршрутным автобусом № 39. Автобус работает с табличкой «заказной» на заднем стекле, в новую маршрутную сеть он не включен.





Томичи могут отправить жалобу по работе общественного транспорта на официальную электронную почту МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок»: raspisanie@admin.tomsk.ru, по адресу: Томск, проспект Мира, 52, 3 этаж, также оставить по телефону +7 (3822) 28-29-06 и +7 (3822) 28-29-05.





Новая маршрутная сеть заработала в Томске с 1 января 2020 года. Власти обещали, что теперь пассажироперевозки станут комфортнее, а пересадок в черте города придется делать меньше. Однако уже 9 января появились недовольные новациями. Они запустили петицию, в которой жаловались на отсутствие в автобусах терминалов для безналичной оплаты, кондукторов и несоблюдение водителями графика движения.



Поддержать ТВ2 можно здесь.