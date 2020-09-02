СКР: Житель Томского района обвиняется в серии изнасилований на протяжении 12 лет. Видео

Жителя Томского района обвиняют в совершении серии изнасилований, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Ведомство уточняет, что нападения на женщин проходили с 2008 по 2020 год.

Следователи полагали, что преступления совершены одним и тем же лицом, поэтому уголовные дела объединили в одно производство. Экспертно-криминалистический центр при исследовании доказательств обнаружил ДНК. С помощью этого и установили личность подозреваемого — им оказался 48-летний житель Томского района.





Мужчину задержали следователи при помощи томского управления Росгвардии. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «Изнасилование».





В настоящее время томич находится под стражей. Сейчас допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.