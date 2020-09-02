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02 сентября,
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СКР: Житель Томского района обвиняется в серии изнасилований на протяжении 12 лет. Видео

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жителя Томского района обвиняют в совершении серии изнасилований, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Ведомство уточняет, что нападения на женщин проходили с 2008 по 2020 год. 

Фото: УМВД России по Томской области
Фото: УМВД России по Томской области
СКР: Житель Томского района обвиняется в серии изнасилований на протяжении 12 лет. Видео

Следователи полагали, что преступления совершены одним и тем же лицом, поэтому уголовные дела объединили в одно производство. Экспертно-криминалистический центр при исследовании доказательств обнаружил ДНК. С помощью этого и установили личность подозреваемого — им оказался 48-летний житель Томского района.


Мужчину задержали следователи при помощи томского управления Росгвардии. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «Изнасилование».


В настоящее время томич находится под стражей. Сейчас допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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