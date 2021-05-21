СКР вызвал новосибирского краеведа из-за колонки, в которой он раскритиковал формат празднования Дня Победы

Новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям в отдел «по особо важным делам» на беседу из-за его авторской колонки на сайте НГС о праздновании Дня Победы. В ней Андрей Поздняков рассуждал о том, во что превратилось празднование этого дня.

«Сходили к следователю с адвокатом. Да, это по статье на НГС. Проводят проверку по оправданию нацизма и чего-то там ещё. Взяли тайм-аут до среды. Заявления, кто написал, не видел. Как говорит адвокат, будет битва лингвистических экспертиз», — написал Андрей Поздняков на своей странице в Фейбуке.





Как рассказал Андрей Поздняков ТВ2, следователь позвонил ему вчера и попросил приехать в отдел для дачи объяснений. Единственное, что успел сделать краевед — найти адвоката.





«Мы сходили к следователю и попросили отсрочки до среды для дачи объяснений. Следователь сказал, что проходит проверка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Есть ли в статье «дискредитация памятных дат», — рассказал Поздняков.





Добавим, что статья Андрея Позднякова «Российское «Можем повторить» — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу» вышел на НГС 7 мая. Там автор рассуждает о необходимости ежегодного шоу с танками и о том, каким должен быть патриотизм. Статья пока доступна на сайте.